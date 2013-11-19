ВР приняла законопроект о запрете финансовых пирамид

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете финансовых пирамид в Украине (№2700), за решение проголосовали 310 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил во время выступления в Раде председатель Нацкомиссии по госрегулированию в сфере рынков финансовых услуг Борис Визиров, законопроект определяет понятие «финансовая пирамида», устанавливает запрет на ее создание и содействие ее деятельности, в т.ч. распространение соответствующей рекламы, а также устанавливает уголовную ответственность за нарушение норм закона.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект о запрете финансовых пирамид в Украине 3 апреля (№2700).

Как заявил первый вице-премьер министр Украины Сергей Арбузов в мае текущего года, правительство Украины намерено разработать меры по борьбе с финансовыми пирамидами в ближайшее время. По его словам, закон «О запрете финансовых пирамид» будет «наполнен четкими критериями», которые позволят разграничить «пирамидальные манипуляции» от законных финансовых услуг.