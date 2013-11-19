ПУМБ за 9 месяцев увеличил прибыль на 70%

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) за январь-сентябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), увеличил чистую прибыль на 70,2% - до 48,2 млн долл. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, чистые активы банка за год выросли на 25,0% - до 4,3 млрд долл., совокупный кредитный портфель - на 8,7%, до 2,8 млрд долл., средства клиентов - на 30,2%, до 2,9 млрд долл., собственный капитал - на 9,1%, до 684,4 млн долл.

«По итогам 9 месяцев ПУМБ добился 70% роста чистой прибыли за счет увеличения процентного и комиссионного доходов. В условиях замедления экономики банк уделял значительное внимание повышению прибыльности корпоративного и розничного бизнеса, а также контролю за операционными расходами», - цитирует пресс-служба банка слова председателя правления Сергея Черненко.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль «Первого украинского международного банка», согласно национальным стандартам финансовой отчетности, по итогам 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 55,2% - до 302,1 млн грн

ПУМБ работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», владеющую 92,24% акций банка.