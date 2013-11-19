Депутаты вернули на повторное второе чтение законопроект о защите прав инвесторов

Верховная Рада Украины направила для подготовки к повторному второму чтению правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, за возвращение законопроекта в профильный комитет проголосовали 262 народных депутатов (при необходимых 226) из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, в частности, вносятся изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, где среди прочего определяется, что Хозяйственный суд возбуждает дела по исковым заявлениям, кроме прочего, от лиц, которым, в соответствии с законом, предоставлено право защищать права и охраняемые законом интересы других лиц.

Кроме того, к делам, подведомственным Хозяйственным судам, добавляются дела по иску хозяйственного общества или его участника (акционера) в интересах такого хозяйственного общества к должностному лицу этого общества о возмещении в предусмотренных законом случаях убытков, нанесенных им обществу.

Также законопроектом определяется, что дела в спорах, предусмотренных пунктами 4 и 41 части первой статьи 12 этого Кодекса, рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению хозяйственного общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей.

Изменениями к статье 21 устанавливается, что в судебном процессе истцами являются предприятия и организации, которые подали иск или в интересах которых подан иск о защите нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса, а также участники (акционеры) хозяйственных обществ, которые подали иск в интересах хозяйственного общества, участниками (акционерами) которого они являются.

Ответчиками являются юридические лица, и в случаях, предусмотренных этим Кодексом, - физические лица, к которым подан иск.

Лицо, являющееся ответчиком или представителем ответчика, не может быть одновременно истцом или другим участником этого же судебного процесса или их представителем.

В случаях, предусмотренных законом, участники (акционеры) хозяйственных обществ имеют право обратиться в суд с иском о возмещении хозяйственному обществу убытков, нанесенных должностным лицом такого общества.

Участник (акционер) хозяйственного общества, которому, в соответствии с законом, предоставлено право на обращение в суд в интересах общества, принимает участие в деле в споре о возмещении ущерба, нанесенного хозяйственному обществу его должностным лицом, по своему иску, а также может вступить по своей инициативе в дело, возбужденное по иску хозяйственного общества или других участников (акционеров) этого хозяйственного общества, обратившись в хозяйственный суд с исковым заявлением по правилам, предусмотренным этим Кодексом, до принятия решения по делу.

В случае принятия хозяйственным судом искового заявления о возмещении ущерба, нанесенного хозяйственному обществу его должностным лицом, поданным участником (акционером) в интересах хозяйственного общества, участником (акционером) которого он является, такой участник (акционер) приобретает статус истца.

Определяется, что отказ хозяйственного общества от иска, поданного в его интересах участником (акционером) такого общества, не лишает отмеченного участника (акционера) права требовать решения спора по существу.

В случае удовлетворения иска решение принимается в интересах общества, в интересах которого предъявлен иск, кроме суммы судебных расходов, которые распределяются по правилам, установленным этим Кодексом.

В случае решения спора по существу без участия участников (акционеров) хозяйственного общества, которым, в соответствии с законом, предоставлено право обращения в суд в интересах общества, такие участники (акционеры) не имеют права обращаться в суд по тем же основаниям, о том же предмете спора и с иском к тому же ответчику.

Кроме того, определяется, что спор должен быть решен хозяйственным судом в срок не более двух месяцев со дня получения искового заявления, а по иску участника (акционера) хозяйственного общества в интересах такого общества к должностному лицу этого общества о возмещении ущерба, нанесенного обществу, - в срок не более трех месяцев со дня получения искового заявления.

В Гражданский кодекс Украины законопроектом вносятся изменения, согласно которым любой участник общества, являющийся владельцем 10 и более процентов уставного капитала общества, имеет право обратиться в суд с иском в интересах такого общества о возмещении обществу убытков, нанесенных должностным лицом этого общества своими действиями (бездеятельностью), если: ущерб был нанесен действиями, совершенными должностным лицом с превышением или злоупотреблением служебными полномочиями, что установлено приговором суда; ущерб был нанесен действиями должностного лица, совершенными с нарушением порядка их предварительного согласования или другой процедуры принятия решений относительно совершения подобных действий, установленной учредительными документами общества; ущерб был нанесен действиями должностного лица, совершенными с соблюдением порядка их предварительного согласования или другой процедуры принятия решений относительно совершения соответствующих действий, установленной обществом, но для получения такого согласования и (или) соблюдения процедуры принятия решений должностное лицо общества подало недостоверную информацию; ущерб был нанесен бездеятельностью должностного лица в случае, когда оно было обязано совершить определенные действия в соответствии с возложенными на него обязанностями.