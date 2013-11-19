Житомирский облсовет просит Януковича решить вопрос с задержкой средств на казначейских счетах

Житомирский областной совет обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой решить вопрос задержки прохождения бюджетных средств по казначейским счетам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении, принятом на сессии Житомирского областного совета сегодня, 19 ноября.

Как отмечается в документе, областной совет обратился к Януковичу в связи с «критической ситуацией, которая сложилась с прохождением бюджетных средств по казначейским счетам местных бюджетов».

Депутаты уточняют, что казначейство регистрирует платежные поручения, а фактически деньги не перечисляются. «Поэтому перед поставщиками товаров и услуг образовалась многомиллионная задолженность за уже предоставленные услуги и товары», - говорится в обращении.

Кроме того, зная ситуацию с задержкой средств на 2 месяца и больше, поставщики отказываются поставлять товары бюджетным учреждениям, а подрядчики - выполнять ремонтные или строительные работы, хотя проектно-сметная документация уже проплачена из местных бюджетов.

«Следовательно, в городе Житомире и области не ремонтируются своевременно крыши и дома, медицинские заведения не могут приобрести лекарства, а в школах и детсадах родителей вынуждают покупать все - начиная от канцтоваров и наборов для творчества и заканчивая моющими средствами», - говорится в обращении.

Из-за этого депутаты просят Президента поручить Кабинету министров Украины безотлагательно разобраться с задержкой оплаты по казначейским счетам Житомирской области. Они также просят Януковича поручить Государственной казначейской службе Украины обеспечить осуществление платежей по платежным поручениям в порядке очередности их поступления согласно закону и Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением Правления Нацбанка Украины от 21 января 2004 года №22.

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