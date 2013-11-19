Профицит консолидированного бюджета РФ за 9 месяцев сократился более чем на 42%

Профицит консолидированного бюджета РФ за январь-сентябрь текущего года составил 913,3 миллиарда рублей (около 30 млрд долл.), уменьшившись на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы консолидированного бюджета за девять месяцев составили 17,417 триллиона рублей, расходы - 16,504 триллиона рублей, передает ПРАЙМ. По итогам января-августа текущего года профицит консолидированного бюджета РФ составлял 848,6 миллиарда рублей. Читайте также: В Украине выросли доходы госбюджета Дефицит бюджета США в октябре составил 92 млрд долл.

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