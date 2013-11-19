Украинские страховщики увеличили сбор страховых премий на 35%

Украинские страховые компании по итогам января-сентября по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличили сбор валовых страховых премий на 35,2% - до 21,365 млрд грн, сообщила пресс-служба Национальной комиссии в сфере регулирования рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Согласно сообщению, объем чистых страховых премий, полученных за январь-сентябрь, увеличился на 8,7% - до 16,221 млрд грн, валовые страховые выплаты сократились на 9% - до 3,622 млрд грн, чистые страховые выплаты - на 7,3%, до 3,555 млрд грн, количество заключенных договоров (кроме договоров по обязательному страхованию от несчастных случаев на транспорте) увеличилось на 11,9% - до 28,341 млн, договоров по обязательному страхованию от несчастных случаев на транспорте сократилось на 32,1% - до 74,863 млн.

Также сообщается, что активы страховых компаний за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 25,7% - до 65,806 млрд грн, сформированные резервы - на 19,5% - до 13,859 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, украинские страховщики в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличили сбор страховых премий на 49,6% - до 14,3 млрд грн, количество страховых выплат сократилось на 12,1% - до 2,284 млрд грн, объем страховых выплат по КАСКО увеличился на 0,4% - до 1,259 млрд грн, объем выплат по ОСАГО сократился на 4,3% - до 515 млн грн, объем общих активов вырос на 29,7% - до 63,864 млрд грн.