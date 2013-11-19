На закрытии межбанка котировки гривни к доллару изменились незначительно

Во вторник, 19 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2110/8,2140 грн/долл. против 8,2100/8,2150 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,0870/11,0950 грн/евро с 11,0905/11,1015 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию остались на уровне 12:00 — 0,2513/0,2518 грн/рубль. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7000 (+0,1870).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3490/1,3540.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,2140/8,2210 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,0970/11,1100 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2525/0,2530 грн/рубль.