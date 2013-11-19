В Беларуси наличные расчеты ограничат суммой в 16 тыс. долл.

Минск. Национальный банк Беларуси рассчитывает с января 2014 года ввести лимит расчета физическими лицами наличными денежными средствами на уровне 1,5 тыс. базовых величин, что в настоящее время составляет около 16 тыс. долл. в эквиваленте.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Дубков на X Международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ».

«Нацбанк рассчитывает ввести лимит наличных расчетов для населения с января 2014 года. Предлагается установить лимит расчета физическими лицами наличными денежными средствами на уровне 1,5 тыс. базовых величин, что в настоящее время составляет около 16 тыс. долл. в эквиваленте», - отметил Дубков.

По его словам, чтобы Национальный банк получил полномочия устанавливать лимит для физических лиц, необходима законодательная норма.

«Данная норма, предполагается, будет установлена в уставе Национального банка, который утверждается указом главы государства и в настоящее время проходит межведомственное согласование. Надеемся, что в январе эта норма будет принята, формализована и направлена для исполнения», - подчеркнул Дубков.

Он также обратил внимание, что подобные ограничения уже приняты и действуют в России и Украине, а в Казахстане данный вопрос находится в стадии обсуждения.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2013 года вступило в силу постановление Нацбанка Украины, которым регулятор ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.