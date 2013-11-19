Депутат Европарламента: ЕС должен уже сейчас подготовить план финансовой помощи Украине

Депутат Европейского парламента, сопредседатель Польско-украинского форума партнерства Павел Залевски считает, что Европейский Союз должен уже сейчас подготовить план финансовой помощи Украине.

Об этом Залевски написал в своей статье на «Украинской правде».

«Если ЕС хочет подписать соглашение об ассоциации, то не может обещать финансовую помощь в будущем, потому что ее достоверность в глазах Киева будет равняться нулю. Он должен подготовить конкретный план помощи прямо сейчас», - написал депутат Европарламента.

Он считает, что необходимой является поддержка украинского бюджета уже сейчас в сумме, по меньшей мере, 12-15 миллиардов долларов.

Залевски убежден, что если Президент Украины Виктор Янукович подпишет соглашение об ассоциации без гарантий договориться относительно финансирования с Международным валютным фондом или ЕС, то он подвергает свою страну огромным потерям, которые «ни один рассудительный политик не может себе позволить».

«Нужно составить план, в котором периодические платежи коррелируют с реформами. В этом контексте можно затронуть вопрос об освобождении Юлии Тимошенко в качестве одного из условий пакета», - пишет Залевски.

Он также обвинил Брюссель в том, что он не сделал ничего, чтобы оказывать давление на Москву в деле российских санкций относительно Украины. «Он не сделал ничего, чтобы оказывать давление на Москву в этом деле, а как большой торговый партнер России имеет такие возможности. Не предложил также украинцам конкретную финансовую поддержку, которая позволила бы им провести реформы», - написал Залевски.

Он убежден, что не позиция Президента Украины является главной причиной кризиса в двусторонних отношениях, его источником является «скорее, полная взаимная несогласованность приоритетов и возможностей».

Он также отмечает, что для ЕС ассоциация имеет цивилизационное измерение, которое связано с демократическими стандартами, правами человека и избирательным законодательством. Поэтому он сосредоточивается на деле освобождения Юлии Тимошенко, которое стало иллюстрацией отсутствия верховенства права в Украине.

«ЕС давит на Януковича, чтобы освободить из тюрьмы его главного политического конкурента - Юлию Тимошенко. Но он очень хорошо знает, что "хорошая Юлия", вероятно, без колебаний использует сложное экономическое положение Украины в свою пользу, обвинив в кризисе нынешнее правительство», - добавил Залевски.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украине для модернизации и перестройки экономики для осуществления конкурентного товарооборота со странами Евросоюза требуется около 160 млрд евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Янукович: у нас нет денег для модернизации предприятий под стандарты ЕС