Из-за кризиса бюджет Евросоюза сократили впервые за всю его историю

Европарламент (ЕП), после двух с половиной лет непростых переговоров с ЕК и странами ЕС, согласовал многолетний финансовый план Евросоюза на 2014-2020 годы, на основе которого будут формироваться ежегодные бюджеты региона, окончательно одобрить документ должны профильные министрами стран ЕС 2 декабря, говорится в сообщении ЕП, передает РИА «Новости».

Объем доходов финплана на следующую семилетку определен на уровне 960 миллиардов евро, а расходов - 908 миллиардов евро (в ценах 2011 года), уточняет ЕП. Это предполагает сокращение примерно на 34 миллиарда евро по обеим статьям к предыдущему финансовому плану, завершающемуся в 2013 году. Это первое в истории сокращение расходов в рамках семилетнего плана.

Доходы бюджета ЕС формируют в основном взносы стран региона. При этом экономическое положение многих из них пока не стабилизировалось, кризис не завершился. Ранее еврокомиссар по бюджету Януш Левандовский высказал недовольство сокращением финансового плана ЕС на 2014-2020 годы. Однако на снижении его настаивал ряд государств, в том числе Великобритания.

Теперь глава ЕК поприветствовал голосование в ЕП, назвав этот день "великим" для Европы. "Бюджет сможет помочь стабилизировать и усилить экономическое восстановление в Евросоюзе", - сказал Баррозу в своем заявлению по одобренному многолетнему финплану. Средства, по его мнению, смогут помочь ЕС выйти из кризиса. "Это соглашение поможет каждой семье в Европе", - уверен политик. При этом расходы семилетнего финансового плана ЕС составляет лишь 1% валового национального дохода всех стран союза.

"Будут средства для инвестирования в экономический рост, исследования, образование, поддержку безработной молодежи, гуманитарную помощь в течение ближайших семи лет. Я не могу придумать лучшего сигнала, который Европа могла бы дать своим гражданам всего за несколько месяцев до следующих всеевропейских выборов", - сказал Левандовски в своем заявлении по голосованию Европарламента.