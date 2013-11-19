Евросоюз за семь лет может выделить Польше 105,8 млрд евро помощи

Варшава. Европейский Союз в ближайшие семь лет может выделить Польше 105,8 млрд евро помощи, что в очередной раз сделает страну крупнейшем получателем европейской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такие средства предназначены для Польского государства в принятом сегодня Европейским парламентом бюджете Евросоюза на 2014-2020 годы.

Польша сможет получить на 4,5 млрд евро больше, чем было записано в предыдущем семилетнем бюджете, несмотря на первое в истории уменьшение всего бюджета ЕС.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что новый бюджет Евросоюза создает предпосылки для очередного "цивилизационного прыжка" Польши.

"Необходимо мудро использовать средства Евросоюза для Польши, то есть таким образом, чтобы привлечь к инвестициям также средства внутри страны", - сказал Туск, слова которого цитирует его пресс-служба.

Он также отметил, что ряд наблюдателей из-за финансового кризиса считали нереальным увеличение объема помощи для поляков, по сравнению с сумой, предусмотренной предыдущим бюджетом.

Больше всего средств Евросоюз может выделить Польше на повышение уровня жизни - 72,9 млрд евро, или почти 20% всего бюджета этой статьи, главными получателями которой являются менее развитые страны из 28-ми государств ЕС.

Польские аграрии могут получить 28,5 млрд евро, или около 7,5% бюджета "совместной аграрной политики".

Европарламент сегодня утвердил бюджет ЕС на 2014-2020 годы с расходами на уровне 960 млрд евро, почти 40% и 35% из которых планируется потратить на аграрную политику и повышения уровня жизни.

Расходы на повышение конкурентоспособности ЕС запланированы на уровне около 125 млрд евро, а европейская администрация "поглотит" около 60 млрд евро.

По данным польского Министерства финансов, которыми располагает УНИАН, с момента присоединения поляков к Евросоюзу в мае 2004 года до октября текущего года Польша получила 58,2 млрд евро "чистой" помощи - с учетом выплат в совместный бюджет.

Как сообщал УНИАН, Польша, которая является самым активным лоббистом присоединения Украины к Евросоюзу, заявляет, что Украинское государство после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС будет развиваться по ее образцу.

Украина может подписать Соглашение об ассоциации в конце ноября текущего года, но представители властей заявляют о необходимости финансовой поддержки страны Евросоюзом из-за прогнозируемой потери важного для украинской экономики российского рынка.

На прошлой неделе Президент Украины Виктор Янукович также оценил необходимые инвестиции в модернизацию украинской экономики под стандарты Европейского Союза в размере от 100 до 500 млрд долл.

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