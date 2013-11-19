Минфин готов переплачивать за краткосрочные ресурсы - эксперт

Доходность размещения валютных облигаций в 7,75% говорит о готовности Министерства финансов Украины переплачивать за краткосрочные ресурсы, прокомментировал итоги проведенного аукциона по размещению ОВГЗ специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

«Результативным оказалось размещение всей линейки гривневых облигаций, в то время как по валютным удалось разместить только облигации с офертой (правом обратного выкупа до срока погашения - УНИАН). Минфин получил всего одну заявку, но она обеспечила 300 млн долл. поступлений. Доходность размещения составила 7,75%, показав, что Минфин готов переплачивать даже за короткий ресурс», - сказал эксперт.

В то же время, по словам Фурсы, проведенный аукцион показал, что стратегия Минфина по замещению внешних заимствований внутренними пока работает.

Как сообщал УНИАН, Минфин 19 ноября привлек в госбюджет 1,243 млрд грн и 299,876 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ. Наибольшее размещение в нацвалюте, на 477 млн грн по ставке доходности 9,50% годовых, проведено по 3-летним облигациям, индексированным на валютный. Также в рамках размещения ОВГЗ в нацвалюте Минфин привлек в госбюджет 319,229 млн грн на 22 дня под 4% годовых, 313,831 млн грн на 5 лет под 14,25% и 132,712 млн грн на 10 лет под 10% годовых. Все средства в валюте привлечены в результате размещения 3-летних облигаций в долларах США с досрочным погашением.

По состоянию на 19 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,327 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 77,123 млрд грн, нерезидентов - 3,940 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.