Сведения о предпринимателях внесут в Единый госреестр

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о включении сведений о действующих юридических лицах и физических лицах-предпринимателях в Единый государственный реестр.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 331 народный депутат из 398 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке, целью законопроекта является продолжение процесса включения в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, которые зарегистрированы до 1 июля 2004 года и до сих пор не представили государственному регистратору о себе сведения.

Законопроектом предусматривается пункт 2 раздела VIII “Заключительные положения” Закона Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей” изложить в редакции, согласно которой все действующие юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, сведения о которых не включены в Единый государственный реестр, обязаны подать государственному регистратору в соответствии с требованиями статьи 19 данного Закона регистрационную карточку для включения сведений о них в Единый государственный реестр.

Государственный регистратор после получения от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей регистрационной карточки обязан включить сведения о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях и выдать им извлечение из Единого государственного реестра.

Кроме того, пункты 2-4 и 7-9 раздела ІІ “Заключительные и переходные положения” Закона Украины от 1 июля 2010 года “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей” об упрощении механизма государственной регистрации прекращения субъектов хозяйствования” предлагается исключить.

В этих пунктах речь идет о том, что процесс включения в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, зарегистрированных до 1 июля 2004 года, завершается через год, начиная со дня вступления в силу данного Закона.

Все юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, обязаны в установленный пунктом 2 этого раздела срок представить государственному регистратору регистрационную карточку для включения сведений о них в Единый государственный реестр. Государственный регистратор при поступлении от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей регистрационной карточки обязан, в соответствии с требованиями статьи 19 данного Закона, провести включение сведений о действующих юридических лицах и физических лицах-предпринимателях и выдать им извлечение из Единого государственного реестра.

Кроме того, пунктом 4 определяется, что свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, оформленные с использованием бланков старого образца и выданные до 1 июля 2004 года, после наступления установленного пунктом 2 этого раздела срока считаются недействительными.

В пунктах 7-9 отмечается, что специально уполномоченный орган по вопросам государственной регистрации в течение месяца с даты завершения процесса включения в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, зарегистрированных до 1 июля 2004 года, передает сведения о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, включенных в Единый государственный реестр, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, которые в пределах своих полномочий ведут учет юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и/или проводят регистрацию юридических лиц любых организационно-правовых форм и физических лиц-предпринимателей.

Уполномоченные органы в течение месяца со дня получения от специально уполномоченного органа по вопросам государственной регистрации сведений о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, включенных в Единый государственный реестр, проводят сверку данных реестров (баз данных реестров, журналов регистрации, учета и т. п.), которые ведутся ими, с данными Единого государственного реестра.

По результатам сверки уполномоченные органы подают специально уполномоченному органу по вопросам государственной регистрации сведения из ведомственных реестров (баз данных реестров, журналов регистрации, учета и т. п.) о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, сведения о которых не включены в Единый государственный реестр.

По результатам проведенной сверки уполномоченные органы обнародовали в специализированных печатных средствах массовой информации и/или на ведомственных веб-сайтах сведения о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, сведения о которых на дату завершения процесса включения в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях не включены в Единый государственный реестр.

По истечении предусмотренного для включения сведений в Единый государственный реестр срока, установленного пунктом 2 этого раздела, уполномоченные органы в месячный срок проводят окончательную сверку данных ведомственных реестров (баз данных реестров, журналов регистрации, учета и т. п.), по результатам которого готовят аналитическую информацию для передачи ее временным межведомственным специальным комиссиям, образованным с целью проведения в Автономной Республике Крым и соответствующих областях инвентаризации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных до 1 июля 2004 года, сведения о которых в срок, установленный пунктом 2 этого раздела, не включены в Единый государственный реестр.

По результатам проведенной временными межведомственными специальными комиссиями работы сведения о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, зарегистрированных до 1 июля 2004 года, включаются в Единый государственный реестр с отметкой о том, что свидетельства об их государственной регистрации, оформленные с использованием бланков старого образца и выданные до 1 июля 2004 года, считаются недействительными.

Согласно законопроекту, порядок образования, а также задачи и полномочия временных межведомственных специальных комиссий устанавливаются специально уполномоченным органом по вопросам государственной регистрации.