Минфин привлек в госбюджет 1,2 млрд грн и 299,9 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 19 ноября, привлекло в государственный бюджет 1,243 млрд грн и 299,876 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Наибольшее размещение в национальной валюте проведено по 3-летним облигациям, индексированным на валютный курс, размещение которых Минфин возобновил в ноябре, в то время как в июне-сентябре текущего года их размещение не проводилось. Минфин удовлетворил обе поданные заявки и привлек в госбюджет 477 млн грн по ставке доходности 9,50% годовых.

Также в рамках размещения ОВГЗ в национальной валюте Минфин привлек в госбюджет 319,229 млн грн по двум поданным заявкам на приобретение краткосрочных облигаций сроком обращения 22 дня с доходностью 4% годовых, 313,831 млн грн по двум поданным заявкам на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25% годовых и 132,712 млн грн по двум поданным заявкам на приобретение 10-летних облигаций с доходностью 10% годовых.

Все средства в иностранной валюте привлечены в результате размещения 3-летних облигаций в долларах США с досрочным погашением. Минфин удовлетворил единственную поданную заявку и привлек в госбюджет 299,876 млн долл. по ставке доходности 7,75% годовых.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 3,640 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 5 ноября привлек в госбюджет 49,886 млн долл., 6 ноября, в результате дебютного размещения облигаций сроком обращения 21 день, - 458,934 млн грн, 12 ноября - 653,721 млн грн и 252,346 млн долл.

По состоянию на 19 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,327 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 77,123 млрд грн, нерезидентов - 3,940 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 18 ноября, с начала года в госбюджет поступило 111,043 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 61,962 млрд грн, на обслуживание госдолга – 26,918 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).