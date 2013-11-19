Нацбанк Беларуси возьмет под контроль денежные переводы населения

Минск. Банки Беларуси в первой половине 2014 года начнут информировать Национальный банк страны о денежных переводах населения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Сергей Дубков на X международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ».

«В связи с совершенствованием статистической базы, интеграционных процессов Национальный банк, а также центральные банки стран ЕврАзЭС подписали меморандум, регламентирующий осуществление частных переводов в наших странах, так как интеграция подразумевает свободный переток капиталов и трудовых ресурсов. Там, где есть переток трудовых ресурсов, есть частные платежи. Эти платежи должны быть понятными, безопасными и учитываться при принятии управленческих решений», - отметил Дубков.

По его словам, подобное информирование это мировой тренд.

«И если мы хотим успешно развиваться, то должны соответствовать ему. Меморандум подписан, мы должны в установленные сроки привести в соответствие методологическую базу, это будет в первом полугодии 2014 года», - подчеркнул Дубков.

В частности, в инструкцию по частным переводам планируется внести позицию о получении Нацбанком на постоянной основе информации от банков об объемах отправленных и поступивших переводов денежных средств.

До настоящего времени белорусские банки направляли только информацию о начале работы с какой-либо платежной системой. Также планируется включить позицию, согласно которой банки должны будут работать с физическими лицами по предоставлению им полной и доступной информации о проведении денежных переводов.

Напомним, 12 ноября представители Минфина Беларуси сообщили, что страна намерена вернуться к практиковавшейся во времена СССР практике борьбы с "тунеядцами". Минфин страны предлагает ввести специальный налог с неработающих граждан, которые при этом являются потребителями социальных услуг.

По словам чиновников, главной целью нового налога могут стать сотни тысяч белорусских граждан, отправившихся на заработки за границу, преимущественно в соседние Россию и Евросоюз, на фоне падения доходов в отечественной экономике. Один из вариантов предполагает взимание ежегодного сбора в сумме около 280 долларов США. По оценкам экспертов, до миллиона жителей 9,5-миллионной Белоруси работают за рубежом. Масштабы оттока рабочей силы резко выросли после кризиса 2011 года, который белорусский обвалил рубль на 65 процентов и вызвал инфляцию больше 100 процентов.

Национальный банк Беларуси также рассчитывает с января 2014 года ввести лимит расчета физическими лицами наличными денежными средствами на уровне 1,5 тыс. базовых величин, что в настоящее время составляет около 16 тыс. долл. в эквиваленте.