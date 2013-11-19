Доля иностранного капитала в банковской системе продолжает сокращаться — эксперты

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе продолжает сокращаться в пользу украинских банков, отмечают эксперты.

«Банки с иностранным капиталом (без России) продолжают терять долю рынка в пользу локальных банков. Доля иностранных банков по состоянию на конец сентября сократилась на 3 п.п. - до 17% по сравнению с началом года, что обусловлено как слияниями и поглощениями, так и консервативными стратегиями иностранных правительств», - написали эксперты «Райффайзен Банка Аваль» в отчете, текстом которого располагает УНИАН.

В то же время, как отмечается в отчете, доля украинских банков за указанный период выросла практически симметрично — на 3,8 п.п. до 53,8% общего объема активов, в то время как рыночная доля государственных и российских банков не претерпела существенных изменений, оставаясь на уровне 18% и 12% соответственно.

«Доля иностранного капитала в украинской банковской системе продолжает методично сокращаться. Следующим на очереди с громкими заявлениями наверняка будет UniCredit», - написал на своей странице в социальной сети Facebook управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман. По его словам, слухи о продаже Raiffeisen дочернего банка в Украине «разогрели» акции банка. «По всей видимости, игроки надеются слить эти акции следующему собственнику подороже. Причиной продажи скорее являются внутренние причины самого Raiffeisen», - добавил эксперт и отметил, что факт выхода австрийского банка накануне возможного подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС контрастирует с оптимистичными заявлениями европейских чиновников о притоке инвестиций в Украину из ЕС.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре 2013 года составил 1,270 млрд долл., в том числе в третьем квартале приток инвестиций составил 1,247 млрд долл. по сравнению с началом квартала. В то же время во втором квартале зафиксирован отток инвестиций на 390,7 млн долл., что, по оценкам экспертов, связано с закрытием сделок по продаже «Эрсте Банка» (прежний владелец - Erste Group, Австрия) и «Сведбанка» (Swedbank AB, Швеция) украинским собственникам.

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в сентябре текущего года вернулась к росту после падения три месяца подряд и по сравнению с августом выросла на 0,4 п.п. - до 34,2%, в то же время по итогам января-сентября доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,3 п.п. по сравнению с началом года.

По информации СМИ, Raiffeisen Bank International AG (Австрия) ведет переговоры о продаже дочернего банка в Украине «Райффайзен Банк Аваль» с целью привлечь около 2 млрд евро (2,7 млрд долл.) для возврата госпомощи и соответствия новым нормативам по капиталу, но в данный момент решения о продаже банка нет.

18 ноября завершена сделка по приобретению акций “Платинум Банка” фондом прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (“ЕIIC”, Люксембург), при этом новый состав акционеров и количество принадлежащих им акций не уточняется.