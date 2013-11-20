Кувейт обещает странам Африки льготные кредиты на 1 млрд долл.

Кувейт предоставит странам Африки в течение ближайших пяти лет льготных кредитов общей суммой в 1 миллиард долларов на проекты в области экономического развития, заявил вчера на открытии Третьего арабо-африканского саммита эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Я поручил руководству Кувейтского фонда экономического развития урегулировать вопросы по выделению странам Африки льготных кредитов на сумму один миллиард долларов в течение пяти ближайших лет", - сказал эмир. Кувейт также объявил об учреждении ежегодной премии в размере один миллион долларов США в области исследований развития Африки.

Третий очередной арабско-африканский саммит под девизом "Партнерство в развитии и инвестициях" открылся сегодня в столице Кувейта. Главными вопросами встречи в верхах стали экономическое развитие двух регионов и их сотрудничество. Накануне саммита в Кувейте прошло заседание Экономического арабо-африканского клуба, на котором участники высказались за более тесное взаимодействие арабских и африканских государств в условиях мирового кризиса и международной политической нестабильности.

В минувшее воскресенье в Кувейте состоялось также заседание глав МИД стран-участниц саммита, где обсуждались уже политические темы и тезисы итогового заявления. Ожидается, что арабо-африканская встреча в верхах выскажется против роста угрозы терроризма в мире, а также поддержит необходимость соблюдения принципов защиты прав человека. В числе обсуждаемых на саммите тем значатся также ситуация в Сирии, палестино-израильское урегулирование, обстановка в других "горячих точках" двух регионов. Саммит завершится в среду.

Первая встреча в верхах лидеров арабских и африканских государств состоялась в марте 1977 года в Каире. Вторая - в октябре 2010 года в Ливии.