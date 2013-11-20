Дефицит внешней торговли Японии в октябре достиг 34-летнего максимума

Дефицит внешней торговли Японии в октябре составил рекордные для этого месяца 1,09 триллиона иен (10,9 миллиарда долларов).

Импорт составил почти 7,2 триллиона иен (около 72 миллиардов долларов), что почти на 26,1% выше аналогичного показателя за октябрь прошлого года. Экспорт вырос на 18,6% и составил 6,1 триллионов иен (около 61 миллиарда долларов).

Дефицит внешней торговли в октябре стал самым крупным для этого месяца, начиная с 1979 года, когда стала вестись подобная статистика в ее нынешнем виде. Внешнеторговый баланс оказался в минусе за счет роста импорта, прежде всего, энергетического сырья, в сочетании с падением курса иены к основным мировым валютам.

Дефицит внешней торговли Японии наблюдается уже 16 месяцев подряд.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены в Японии росли самыми быстрыми темпами с июля 2008 года, так как резко выросла стоимость электроэнергии. В целом страна переживает 15-летнюю эпоху дефляции.

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