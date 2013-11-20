JP Morgan выплатит властям США 13 млрд долл.

Американский банк JP Morgan и Министерство юстиции США договорились о внесудебном урегулировании по обвинениям относительно ипотечных ценных бумаг, передают Вести.ru.

Банк согласился выплатить сумму в 13 млрд долл. – самая крупная выплата в истории разбирательств между правительством США и корпорациями.

Около 4 млрд долл. от суммы пойдут на выплаты домовладельцам, которые пострадали от действий JP Morgan.

Наряду с этим банк признал, что “совершил серьезные ошибки, нанесшие колоссальный ущерб”.

“Действия банка, выявленные в ходе следствия, смогли посеять семена ипотечного кризиса”, - отмечается в заявлении генерального прокурора Эрика Холдера.

Примечательно, что JPMorgan установил рекорд среди банков США по расходам на судебные разбирательства, сумма которых за пять лет с 2008 по 2013 гг. превысила 18 млрд долл.

Банк уже был оштрафован властями США и Великобритании на сумму в 920 млн долл. по делу "Лондонского кита" Бруно Иксиля, действия которого нанесли ущерб в 6 млрд долл.

JP Morgan Chase является крупнейшим в США банком по размеру активов, общий объем которых составляет около 2,3 трлн долл. Этот финансовый институт осуществляет операции более чем в 60 странах мира.