Курс китайского юаня к доллару достиг максимального значения за 8 лет

Официальный обменный курс китайского юаня к американскому доллару вырос на 12 базисных пунктов - до новой рекордно высокой отметки 6,1305 юаня за доллар. Такие данные опубликовала валютная биржа КНР, передает ИТАР-ТАСС.

Это максимальное значение с июля 2005 года, когда был введен официальный паритетный курс юаня, колебания биржевого курса вокруг которого не могут превышать 1%.

Укрепление юаня происходит на фоне постепенного разворачивания в Китае экономических и социальных реформ, о которых было объявлено на прошедшем Третьем пленуме ЦК КПК 18-го созыва.