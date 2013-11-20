Венесуэла попросила Twitter блокировать аккаунты, в которых указывается курс доллара

Государственная комиссия Венесуэлы по телекоммуникациям обратилась к руководству компании Twitter с просьбой блокировать аккаунты, в которых указывается курс доллара на неофициальном венесуэльском рынке валюты. Об этом передает «Газета.Ru» со ссылкой на El Nuevo Diario.

С 2003 года в Венесуэле действует жесткий валютный контроль. В стране запрещена публикация курса иностранных валют на неофициальном рынке.

Гражданам, незаконно торгующим валютой, приходится пользоваться услугами социальных сетей и иностранных сайтов.

Читайте также:

Венесуэла установила специальный курс обмена валюты для туристов

В Венесуэле по приказу нового президента арестованы 100 «буржуазных

Венесуэла борется с дефицитом туалетной бумаги с помощью гвардейцевпредпринимателей»