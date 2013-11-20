Евросоюз готов помочь Украине с МВФ и противостоять России - президент Литвы

Варшава. Европейский Союз готов помочь Украине в переговорах с Международным валютным фондом и противостоять экономическому давлению России, которая призывает присоединиться к Таможенному союзу.

Как сообщает польское информационное агентство РАР, об этом Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала в интервью «Франс Пресс».

«Евросоюз готов начать разговоры с Международным валютным фондом по вопросу кредита для помощи украинской экономике. Европа готова противостоять натиску третьих стран", - сказала Президент Литвы, которая сейчас председательствует в ЕС.

По словам Грибаускайте, давление России на Украину «вредит имиджу» россиян и производит "эффект, противоположный желаемому".

Она назвала равно ответственными за решение дела экс-премьера Юлии Тимошенко как Президента Украины Виктора Януковича, так и представителей оппозиции.

Грибаускайте заявила, что срыв подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе может привести к «длительной паузе в отношениях Украины с ЕС». По ее словам, нет гарантий, что данный документ может быть подписан «через год или два».

Как сообщал УНИАН, депутат Европейского парламента, сопредседатель Польско-украинского форума партнерства Павел Залевски считает, что Европейский Союз должен уже сейчас подготовить план финансовой помощи Украине.

Он считает, что необходимой является поддержка украинского бюджета уже сейчас в сумме, по меньшей мере, 12-15 миллиардов долларов.

18 ноября в Брюсселе прошел Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС. Совет не принял решения по Украине, однако оставил "открытыми двери" для Киева, если он выполнит условия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее планировалось, что на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел будет окончательно решено, подписывать ли Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября. Однако на прошлой неделе руководство Европарламента продолжило работу миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского до самого саммита.

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