Евро подорожал в Токио до максимума с осени 2009 года

Курс единой европейской валюты вышел в среду в Токио на самый высокий уровень с октября 2009 года. По состоянию на 09:00 по местному времени за один евро давали здесь примерно 135,8 иены. Это почти на 0,9 иены больше, чем во второй половине дня во вторник, сообщает ИТАР-ТАСС.

Рост курса евро связан с информацией о том, что руководство Европейского центрального банка может уклониться сейчас от крупных мер по насыщению экономики региона дополнительными массивами наличных денег. Такой шаг по стимулированию конъюнктуры ряд экспертов считают ненужным, поскольку валовой внутренний продукт ЕС и без этого слегка растет уже два квартала подряд.

В результате евро укрепляет свои позиции, а инвесторы продают иены, которые ранее считались более безопасной валютой.