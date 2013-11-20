У одного из крупнейших банков России отозвали лицензию

Банк России с 20 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого «Мастер-банка», входящего в первую сотню российских банков по размеру активов и владеющего одной из крупнейших сетей банкоматов, говорится в сообщении регулятора, передает РИА «Новости».

По данным регулятора, финансовое учреждение было вовлечено в проведении сомнительных операций.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) признало страховым случаем отзыв лицензии у московского «Мастер-банка» и призвало вкладчиков к спокойствию, заверяя, что выплаты начнутся не позднее 4 декабря. Корреспонденты агентства "Прайм" выяснили, что банкоматы «Мастер-банка» в Москве не работают, операционисты отделений не проводят никаких операций, ссылаясь на технический сбой. Комментарий руководства главных офисов «Мастер-банка» в Москве и Петербурге получить пока не удалось, на телефонные звонки в офисах не отвечают.

«Мастер-банк», контролируемый семьей предправления Бориса Булочника, по объему депозитов населения на 1 октября 2013 года занимал 41-ое место с показателем в 47,376 миллиарда рублей. Таким образом, отзыв лицензии может стать крупнейшим страховым случаем, перекрыв предыдущий "рекорд" подмосковного банка "Пушкино", объем аккумулированных депозитов которого на момент отзыва лицензии составлял 24 миллиарда рублей, а выплаты оценивались в 20,2 миллиарда рублей.

В совет директоров банка входит двоюродный брат президента РФ Владимира Путина - Игорь Путин. Банк был основан 21 год назад, предоставлял все виды банковских услуг, работая как с частными лицами, так и с корпоративными клиентами.

ЦБ в своем заявлении отметил, что установил существенную недостоверность отчетности банка. Если адекватно оценить принятые риски и объективно отразить активы в отчетности кредитной организации, это приводит к утрате ее собственных средств (капитала), отмечает регулятор. "При этом низкое качество характерно, в первую очередь, для кредитов, предоставленных лицам, связанным с бизнесом владельцев банка", - говорится в сообщении регулятора.

В сообщении ЦБ подчеркивается, что руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 26 ноября 2013 года.

"АСВ призывает вкладчиков банка проявлять спокойствие и заверяет, что выплаты начнутся в указанный срок. Агентство по страхованию вкладов сделает все возможное для максимально быстрого получения вкладчиками их денег", - добавляется в сообщении. Руководителем временной администрации по управлению Мастер-банком назначен заместитель начальника управления по организации надзорной деятельности Московского ГТУ Банка России Владимир Морсин.

Справка. ОАО "Мастер-банк" основан в 1992 году. Уставный капитал банка по состоянию на 1 июля 2013 года составляет около 3,4 миллиарда рублей.

«Мастер-банк» является универсальным банком и предоставляет все виды банковских услуг. Бизнес «Мастер-банка» сосредоточен на обслуживании частных лиц и корпоративных клиентов: от предприятий малого и среднего бизнеса до крупнейших корпораций.

Сеть банкоматов "Мастер-банка" является одной из самых разветвленных и насчитывает более 3,5 тысяч многофункциональных устройств, из них более 1,1 тысячи – полнофункциональные банкоматы с возможностью приема наличных средств в рублях, долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Банк входит в пятерку лидеров РФ по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, количеству собственных банкоматов и сервисных точек.