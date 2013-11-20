Нацбанк помог банкам увеличить продажу валюты

Дополнительные меры по валютному регулированию Национального банка Украины помогли банкам увеличить объем продажи валюты с 14 октября 2013 года на 15%, сообщил регулятор.

«Среднедневной объем такой продажи, начиная с 14 октября, вырос на 15,1%, по сравнению с двумя первыми неделями октября», - отмечается в сообщении.

По информации Нацбанка, положительной динамике на валютном рынке в октябре способствовало как увеличение поступлений валюты от нерезидентов, так и расширение круга субъектов, осуществляющих обязательную продажу валютных поступлений.

Напомним, что Нацбанк расширил действующие требования по обязательной продаже валюты, распространив их на все поступления в инвалюте из-за границы в адрес юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также на собственные операции уполномоченных банков по внешнеэкономическим договорам (постановление №381, вступившее в действие 12 октября).

В октябре чистые поступления иностранной валюты от нерезидентов составили почти 420 млн долл. США, по операциям с безналичной валютой доминировало ее предложение, чистый спрос на наличную валюту существенно снизился, что способствовало укреплению гривни по отношению к доллару в обоих сегментах межбанковского валютного рынка. На наличном рынке гривня укрепилась за месяц на 0,05% - до 8,1908 грн/долл., на безналичном - на 0,03 %, до 8,1446 грн/долл.

В результате Нацбанк снизил объем своего прямого присутствия на межбанковском валютном рынке в октябре до 0,5% от общего объема операций с 1,2% в сентябре.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в октябре 2013 года составила 216 млн долл., что в 3 раза меньше показателя за предыдущий месяц в 678,7 млн долл.

Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую регулятор возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте) или вдвое меньше предыдущего месяца.

19 ноября 2012 года НБУ ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Данные требования были продлены на полгода в мае, а впоследствии – в ноябре текущего года – до 17 мая 2014 года.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 15,95%, или 3,914 млрд долл., меньше уровня начала года. В 2012 году резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, НБУ удержит размер резервов до конца года на уровне 20 млрд долл., и их дальнейшая динамика зависит от долговой политики государства и поведения регулятора на валютном рынке.