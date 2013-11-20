Грузии предложили присоединиться к договору о зоне свободной торговли СНГ

Санкт-Петербург. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович предложил Грузии, а также другим участникам Содружества независимых государств (СНГ), которые не подписали договор о зоне свободной торговли, присоединится к этому документу.

Как передает корреспондент УНИАН, об это Мясникович заявил на заседании Совета глав правительств СНГ.

«Мы были бы рады, если бы этот документ подписали те страны Содружества, которые пока не являются его участниками. Мы также будем приветствовать присоединение к договору и наших грузинских партнеров. Возможности для этого имеются», - сказал Мясникович.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в Санкт-Петербурге проходит заседание Совета глав правительств СНГ, в котором, в частности, принимает участие премьер-министр Украины Николай Азаров.

На заседании будут рассмотрены вопросы реализации Договора о зоне свободной торговли в СНГ, в частности его положений о свободном доступе к трубопроводному транспорту.

Соответствующий пункт повестки дня работы Совета глав правительств СНГ был внесен по требованию украинской стороны, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Также участники заседания рассмотрят вопрос свободной торговли услугами в рамках Содружества.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос снятия экспортных пошлин в рамках СНГ.

После заседания Азаров проведет встречу с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

В ходе встречи с Медведевым планируется обсуждение вопросов, касающихся газовой сферы и взаимной торговли.

Справка УНИАН. Договор о создании зоны свободной торговли СНГ был подписан главами правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге.

Согласно статье 7 Договора, страны-участницы должны подготовить Соглашение о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Работа над документом была начата в конце 2012 г., однако, по неофициальной информации, переговоры по подготовке документа блокируются российской стороной.

Вместе с тем, в феврале 2013 г. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

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