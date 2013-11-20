Падение ВВП Украины за 10 месяцев составило 0,6% - Азаров

Санкт-Петербург. В Украине падение ВВП по итогам 10 месяцев составило 0,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе совместной пресс-конференции и с главами правительств России и Беларуси после заседания глав правительств СНГ.

«У нас за 10 месяцев 99,4%, то есть минус 0,6 (показатели ВВП)», - сказа Азаров.

При этом он отметил, что задача правительства по итогам года обеспечить небольшой рост ВВП.

«Наша задача, что бы мы год закончили с небольшим, но плюсом», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года ускорилось до 1,5%, при этом экономика Украины демонстрирует спад пятый квартал подряд. По сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора падение ВВП замедлилось до 0,4%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, МВФ прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, ЕБА – 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 году должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП – 3,4%. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует позитивный рост ВВП по итогам года, но меньше планового показателя в 3,4%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.