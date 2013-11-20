ПАДЕНИЕ ВВП УКРАИНЫ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛО 0,6% - АЗАРОВ

В Украине падение ВВП по итогам 10 месяцев составило 0,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе совместной пресс-конференции и с главами правительств России и Беларуси после заседания глав правительств СНГ.

«У нас за 10 месяцев 99,4%, то есть, минус 0,6 (показатели ВВП - УНИАН)», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что задача правительства по итогам года обеспечить небольшой рост ВВП.

«Наша задача, что бы мы год закончили с небольшим, но плюсом», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,5% (в постоянных ценах 2007 года).

ВВП Украины по итогам третьего квартала демонстрирует спад пятый квартал подряд. Спад ВВП в годовом выражении (третий квартал 2013 к третьему кварталу 2012 года) составил 1,5%, по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора спад ВВП замедлился до 0,4%. Информация о номинальном ВВП Украины по итогам третьего квартала не сообщается.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии МВФ составит 0%.

В начале мая ЕБРР спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста ВВП в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации ожидают, что рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит свыше 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса свыше 8%.

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