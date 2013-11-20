ЕБРР: экономика Европы вырастет в 2014 году на 2,8%, но рост будет неуверенным

Экономическая ситуация в странах Европы 2014 году незначительно улучшится, однако рост будет по-прежнему слабым из-за негативной внешней конъюнктуры, говорится в ежегодном докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает РИА «Новости».

"В результате постепенного увеличения спроса - преимущественно внешнего, а в некоторых странах и внутреннего - рост экономики региона в 2014 году прогнозируется на сдержанном уровне в 2,8 процента. Это лучше, чем в прошлые два года", - говорится в документе.

Ситуация, когда европейская экономика показывала рост менее чем на 3% в течение трех лет подряд, последний раз наблюдалась в 1990-е годы, напоминают эксперты ЕБРР.

По их мнению, в 2014 году положение европейского региона несколько улучшится, но останется зыбким под давлением внешних факторов. Восстановление еврозоны будет медленным и неровным, на него может оказывать давление продолжающееся замедление основных растущих экономик.

Рост в странах Европы с быстрорастущей экономикой практически прекратился в 2013 году после замедления в прошлом году, говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Рост в странах региона существенно замедлился в 2012 году и прекратился в 2013 году. Несмотря на то, что последствия кризиса еврозоны в сферах торговли и потоков капитала постепенно нивелируются, на ключевых растущих рынка региона - в России, Турции и Польше - все еще продолжается спад", - говорится в документе.

Эксперты банка отмечают, что в течение всего 2013 года в регионе наблюдалось замедление темпов роста, начавшееся в середине 2011 года. Однако во втором квартале этого года еврозона вернулась к незначительному росту.

"В 2014 году ожидается незначительный рост экономики региона. Однако стагнация реформ продолжится в странах ЕврАзЭС, России и Средней Азии. Страны, которые остановились в процессе перехода (к развитой экономике) в середине 2000-х годов, не могут оставаться в таком состоянии без ущерба для долгосрочных перспектив роста", - отмечается в документе.

После окончания рецессии в еврозоне экономика восточноевропейских стран продолжила замедляться, общее снижение темпов экономического роста распространилось на восток, говорится в ежегодном докладе Европейского банка реконструкции (ЕБРР).

"Под давлением внешних факторов замедление экономики распространилось на восток. Несмотря на то, что рецессия в еврозоне окончилась во втором квартале 2013 года, наблюдалось замедление на ключевых быстрорастущих рынках, включая Китай и Индию. Крупнейшие изменяющиеся экономики - Польша, Россия и Турция - также замедлялись", - говорится в документе, посвященном состоянию стран с быстрорастущей экономикой.

При этом эксперты отмечают, что страны Центральной Европы и Балтии восстановили объемы экспорта и начали сокращать объемы заемных средств. Однако в общем, экономики этих стран также демонстрируют снижение темпов роста, равно как уровень внутреннего потребления и объем инвестиций.

"В большинстве стран региона уровень внутреннего спроса снизился. Уровень потребления остановился. Конец кредитного бума в Турции вызвал резкое падение потребления, что отразилось на общем состоянии экономики. В России инвестиции в основной капитал остановились в конце 2012 года, что произошло по причине изменений мировых цен на ресурсы и последующей стагнации экспортных доходов", - отмечается в документе.