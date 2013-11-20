Медведев рассказал, когда Россия может ввести пошлины в торговле с Украиной

Санкт-Петербург. Россия может ввести пошлины в торговле с Украиной согласно Приложению №6 к Договору о зоне свободной торговли СНГ лишь после проведения консультаций по вопросам влияния условий свободной торговли между Украиной и ЕС на рынок России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совместной пресс-конференции с главами правительств Украины и Беларуси после заседания глав правительств СНГ.

Он отметил, что на сегодняшний день сложно в полной мере оценить, каким образом условия свободной торговли между Украиной и ЕС, если они начнут действовать, могут отразиться на рынке России и стран Таможенного союза.

«Когда что будет применяться, не знает никто. Но, может быть, наверху знают - на небесах. Просто потому, что мы не знаем, что будет происходить. Мы не знаем, как будут складываться товарные потоки. Мы не знаем, потребуется ли вообще применение арсенала средств, установленных статьей 18 (к Договору о ЗСТ СНГ) и Приложением №6 к соответствующему договору. Сегодня мы говорили о том, что эти нормы есть. Когда они будут применяться — не знаю. Если на то потребуется наше решение, мы будем действовать в соответствии с соглашением. Мы проведем в начале консультации — так, как это прямо установлено Приложением №6, а после этого, при соответствующем факте массированной поставки товаров по определенным ценам, или констатации угрозы такой поставки, может быть принято решение. Но сейчас этого нет в повестке дня. Мы не знаем, что будет происходить, мы можем только строить предположения», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября Высший Евразийский экономический совет на уровне президентов стран Таможенного союза принял решение, дающее право каждому из членов ТС (Россия, Беларусь, Казахстан) самостоятельно принимать решение о введении защитных мер в отношении Украины, в том числе и в виде пошлин, если ее участие в зоне свободной торговли с Европейским Союзом будет наносить ущерб или сможет нанести ущерб промышленности этой страны.

Напомним, согласно Приложению №6 к Договору о ЗСТ СНГ, «в случае, если участие одной из Сторон в соглашении, предусмотренном пунктом 1 статьи 18, ведет к росту импорта из такой Стороны в таких объемах, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности Таможенного союза, то государства – участники Таможенного союза без ущерба для применения статей 8 и 9 настоящего Договора после проведения соответствующих консультаций Сторонами оставляют за собой право ввести пошлины в отношении импорта соответствующих товаров из такой первой Стороны в размере ставки режима наибольшего благоприятствования».