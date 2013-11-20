Законопроект о запрете налоговых проверок на основе анонимных заявлений доработают

Верховная Рада Украины направила на доработку проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упорядочения проведения проверок.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку в первом чтении законопроекта народного депутата от Партии регионов Григория Смитюха проголосовали 135 народных депутатов из необходимых 226.

При этом депутаты поддержали предложение о направлении законопроекта на доработку в профильный комитет для подготовки повторного первого чтения. За это решение проголосовали 230 народных депутатов из 367 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается, в частности, в пункте 75.1 статьи 75 Налогового кодекса определить, что не допускается проведение органами налоговой службы каких-либо проверок на основании анонимных заявлений, жалоб и других обращений, другой необоснованной информации.

В пункт 77.2 статьи 77 предлагается добавить норму о том, что налогоплательщики – производители промышленной и сельскохозяйственной продукции, которые в течение последних 5 лет не сокращают объемы производства основной продукции и рабочие места, увеличивают суммы уплаченных ими налогов и сборов, своевременно проводят расчеты с государственным и местными бюджетами, включаются в план-график не чаще, чем раз в 5 календарных лет.

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Кроме того, в подпункте 78.1.13 статьи 78 предлагается установить, что документальная внеплановая проверка, среди прочего, осуществляется в случае получения обоснованной информации (сейчас - получение информации) об уклонении налоговым агентом от налогообложения выплаченной (начисленной) наемным лицам (в том числе без документального оформления) зарплаты, пассивных доходов, дополнительных благ, других выплат и возмещений, которые подлежат налогообложению, в том числе в результате незаключения плательщиком налогов трудовых договоров с наемными лицами по закону, а также осуществления лицом хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Такая проверка проводится исключительно по вопросам, которые стали основанием для проведения такой проверки.