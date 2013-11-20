Гривня на межбанке немного подешевела

В среду, 20 ноября, к закрытию торгов котировки гривни на межбанковском валютном рынке Украины по отношению к доллару снизились до 8,2150/8,2165 грн/долл. с 8,2125/8,2165 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов изменились незначительно - до 11,1040/11,1100 грн/евро с 11,1020/11,1115 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 выросли до 0,2497/0,2502 грн/рубль с 0,2501/0,2506 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8255 (+0,1245).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3520/1,3575.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 ноября, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2110/8,2140 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,0870/11,0950 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2513/0,2518 грн/рубль.