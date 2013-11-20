ВВП Беларуси в январе-октябре вырос на 1,1%

Минск. Валовой внутренний продукт (ВВП) в Беларуси в январе-октябре 2013 года вырос на 1,1% (при годовом прогнозе роста на 8,5%) и составил 505,9 трлн рублей (54,39 млрд долл.), сообщили УНИАН в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, производство промышленной продукции в январе-октябре 2013 года снизилось на 4,6% - до 505,1 трлн рублей (54,31 млрд долл.). Запасы готовой продукции составили 29,1 млрд рублей (3,1 млн долл.), или 73,1% к среднемесячному объему промпроизводства (прошлогодний показатель - 56,9%). Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 17,7%.

Выпуск сельхозпродукции хозяйствами всех категорий снизился на 3,1% - до 93,3 трлн рублей (10 млрд долл.), сельхозорганизациями - на 2,2%, до 70,7 трлн рублей (7,6 млрд долл.).

Инвестиции в основной капитал выросли на 8,8% - до 159 трлн рублей (17,1 млрд долл.). Объем перевозки грузов транспортом уменьшился на 5,1% - до 368,7 млн тонн, розничный товарооборот вырос на 18,2% и составил 217,5 трлн рублей (23,4 млрд долл.), оптовый – на 2,9% - до 409,6 трлн рублей (44 млрд долл.).

Справка УНИАН. В соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития Беларуси на 2013 год, запланирован рост ВВП на 8,5%. В 2012 году ВВП республики вырос на 1,5% при целевом прогнозе 5-5,5%.

Международный валютный фонд оценивает потенциал роста белорусской экономики в этом году на уровне 2,1%.