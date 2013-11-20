Готовится к рассмотрению законопроект о пенсионном сборе с покупки валюты

Законопроект о сборе на обязательное государственное пенсионное страхование при покупке иностранной валюты в безналичной форме готовится для представления на рассмотрение Верховной Рады Украины, сообщил Национальный банк Украины в письме от 9 сентября N28-310/12071, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно письму, разработанный Министерством доходов и сборов Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" согласован Национальным банком Украины без замечаний.

«Указанный законопроект вводит сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при осуществлении операций по покупке субъектами внешнеэкономической деятельности иностранной валюты в безналичной форме и готовится для представления на рассмотрение Верховной Рады Украины», - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины в июне текущего года предложило ввести в Украине сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по ставке 1% от объекта налогообложения при осуществлении покупки иностранной валюты в безналичной форме, опубликовав соответствующий законопроект на официальном сайте.

Ранее народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Зубик также предложил Верховной Раде ввести с 1 июля сбор на обязательное пенсионное страхование с операций по покупке безналичной иностранной валюты по ставке 1%, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде 30 апреля (№2952).

По оценкам экспертов, введение подобного сбора позволит «подлатать» дефицит Пенсионного фонда в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной этот сбор будет дополнительным тормозом для внутреннего финансового рынка.