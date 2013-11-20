ЕС выделяет миллиард евро пяти постсоветским странам Средней Азии

Брюссель. Европейский Союз выделит миллиард евро в последующие семь лет пяти постсоветским странам Средней Азии на борьбу с бедностью, безработицей, наркотраффиком, а также для укрепления демократии в регионе.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом после встречи с министрами иностранных дел Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, заявил комиссар ЕС по вопросам развития Андрис Пибалгс.

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«Пока инвестиции сосредоточивались в энергетической отрасли и минеральных ресурсах, но возможности в Средней Азии намного большие... Я отметил готовность ЕС помогать странам региона в борьбе с бедностью, безработицей, транзитом наркотиков и вызовами безопасности. В последующие семь лет на эти цели, а также на укрепление демократии, ЕС выделит один миллиард евро», - сказал Пибалгс.

«Это продемонстрирует сильную поддержку со стороны ЕС этого региона», - добавил он, отметив, что также обсуждалось участие пяти стран Средней Азии в глобальной торговле и членство в ВТО.

Киргизстан был первым членом СНГ, который присоединился к Всемирной торговой организации (ВТО), а ранее в этом году членом ВТО стал Таджикистан. Казахстан активно ведет переговоры о членстве в организации, а переговоры Узбекистана и Туркменистана находятся на начальных стадиях.

Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичус, который также принимал участие в переговорах, сказал, что время заседания в формате ЕС-Средняя Азия не случайное.

«Мы обсудили Таможенный союз, Евразийский союз. Там процессы интеграции на полную силу продолжаются. Казахстан является членом, а Киргизстан будущим членом Таможенного союза. Мы обсуждали последствия этого для торговли между ЕС и Средней Азией, экономические связи и инвестиции. Мы думаем, что любые шаги, которые снимают торговые барьеры, являются хорошим делом», - сказал Линкявичус.

При этом он отметил, что «саммит «Восточного партнерства» состоится через несколько дней, и многие программы сотрудничества со Средней Азией вдохновляются «Восточным партнерством». Стоит помнить, что среднеазиатские страны являются соседями наших соседей».

Линкявичус сказал, что увеличенное внимание к Средней Азии со стороны ЕС вызвано также и выводом войск НАТО из Афганистана в следующем году и вызовами безопасности перед странами региона.

ЕС принял "Стратегию для Средней Азии" в 2007 году, которая сосредоточивается на образовании, верховенстве права, обеспечении водными ресурсами и борьбой с бедностью.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября депутат Европейского парламента, сопредседатель Польско-украинского форума партнерства Павел Залевски в своей статье на «Украинской правде» заявил, что Европейский Союз должен уже сейчас подготовить план финансовой помощи Украине.

Он считает, что необходимой является поддержка украинского бюджета уже сейчас в сумме, по меньшей мере, 12-15 миллиардов долларов.

9 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украине для модернизации и перестройки экономики для осуществления конкурентного товарооборота со странами Евросоюза требуется около 160 млрд евро.