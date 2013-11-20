Кабмин рассмотрит проект бюджета на 2014 год 27 ноября

Кабинет министров Украины на своем заседании 27 ноября рассмотрит проект Государственного бюджета Украины на 2014 год.

Об этом, как сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата КМУ, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в Санкт-Петербурге во время совместной пресс-конференции с главами правительств Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем.

«Правительство на своем заседании 27 ноября рассмотрит проект госбюджета на 2014 год», - сообщил Азаров.

Как сообщал УНИАН, ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что проект государственного бюджета на 2014 год Кабмин подаст в парламент не раньше 29 ноября.

По прогнозам председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, Кабинет министров 2 декабря внесет в парламент проект государственного бюджета на 2014 год.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

Первоначальный проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», предусматривал на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.