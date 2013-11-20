Существенного роста кредитования реального сектора не будет - эксперт

Рост общих активов украинских банков по результатам 2013 года составит 11-11,5%, при этом существенного оживления кредитования реального сектора не предвидится, сказал в комментарии УНИАН аналитик банковского сектора группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Михаил Демкив.

«Прогнозируемый рост общих активов украинских банков по результатам 2013 году составит 11-11,5 % (до 1,255 трлн грн). Существенного оживления кредитования реального сектора не предвидится», - сказал эксперт.

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По его словам, в банковской системе наблюдается рост депозитной базы, в первую очередь депозитов физических лиц. При этом реальный прирост кредитного портфеля произошел в банках, принадлежащих крупным украинским бизнес-группам, а также в банках, занимающихся потребительским кредитованием.

«В то же время, активы европейских банков снижаются, что сдерживает общий рост банковского сектора», - резюмировал Демкив.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в октябре 2013 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,8% - до 1,244 трлн грн, с начала года рост составил 10,4%. Общие активы банков за этот период выросли на 0,8% - до 1,378 трлн грн, с начала года рост составил 8,7%. Наибольшая доля в структуре общих активов в 63% приходится на предоставленные кредиты.

Общий объем остатков по кредитам в октябре вырос на 8,6 млрд грн, или на 1% (с начала года - на 7,2%), - до 867,6 млрд грн, в том числе остатки по кредитам юрлицам выросли на 1,1% (с начала года - на 8,3%) - до 678,1 млрд грн, физлицам - на 0,6% (с начала года - на 3,5%) - до 189,5 млрд грн.

Объем кредитов, предоставленных банками предприятиям реального сектора экономики, по итогам третьего квартала 2013 года достиг 647,273 млрд грн, или 72,3% от общего объема предоставленных кредитов, что на 3,02 п.п. больше, чем годом ранее.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.