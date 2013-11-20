Рост ВВП России в третьем квартале составил 1,3%

ВВП России в III квартале увеличился на 1,3% в годовом выражении, сообщает Росстат.

Предварительные данные свидетельствовали о росте ВВП на 1,2%, что совпало с расчетами Минэкономразвития, сообщают Вести Экономика.

В то же время, ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев сообщал, что рост за отчетный период может составить 1,5% в годовом выражении.

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По итогам текущего года Улюкаев прогнозирует рост на 1,5%, хотя официальный прогноз составляет 1,8%, однако он уже отмечал, что увеличение ВВП на 1,8% маловероятно.