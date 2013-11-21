Комитет ФРС США настроен на сворачивание программы смягчения, курс доллара растет

На заседании комитета ФРС США подавляющее большинство голосовавших членов высказалось за сохранение Федрезервом объемов программы количественного смягчения. Однако настроения членов комитета изменяются, передает ПРАЙМ.

Так, Эстер Джордж, занимающая пост главы ФРБ Канзас-Сити, выступила за сокращение QEIII.

На заседании также рассматривалась возможность сокращения программы в отсутствие данных о сильном росте экономики. Некоторые члены Комитета высказывали мнение о том, что решение по сокращению QEIII будет принято на одном из ближайших заседаний.

По мнению экспертов, теперь ФРС хочет сократить объемы программы количественного смягчения, только если статистические данные по экономике США не окажутся слишком негативными.

На фоне решений ФРС США курс доллара на торгах в среду, 20 ноября, вырос до 1,3440 доллара за евро с 1,3538 доллара за евро.

Курс доллара к иене снизился до 100,03 иены за доллар со 100,13 иены за доллар в конце предыдущих торгов.

Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) возрос до 81 пункта с 80,71 пункта.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Федеральная резервная система США сохранила диапазон ключевой процентной ставки в пределах 0,00-0,25% годовых и объем выкупа активов на уровне 85 миллиардов долларов в месяц.

В сопроводительном заявлении американский центробанк, как и раньше, пообещал удерживать ставку до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5%, а ожидаемая инфляция - не превышает 2,5%.

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