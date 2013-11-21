Всемирный банк призывает Украину подписать соглашение с ЕС

У Украины есть историческая возможность для улучшения показателей ведения бизнеса, которую нужно использовать, - подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, ускорить реформы и сделать страну лучше для инвестиций и своих граждан, сообщил сегодня журналистам директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан на инвестиционном форуме в Киеве.

«У Украины есть историческая возможность для улучшения показателей ведения бизнеса, и нужно ее использовать. Подписать соглашение об ассоциации с ЕС, ускорить реформы и сделать страну лучше для инвестиций и своих граждан», - сказал Чимяо Фан, подчеркнув, что Всемирный банк готов помогать Украине в этом направлении. Он напомнил, что, несмотря на улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business, наша страна находится в нижней половине этого рейтинга, и есть еще много вызовов, которые не охватываются показателями рейтинга.

Также представитель Всемирного банка высказал мнение, что мировая экономика стала более уязвимой, но в то же время более интегрированной и открытой, более конкурентной. «Это значит, конкурентоспособные страны и экономики смогут привлечь больше инвестиций и расти быстрее, другие страны потеряют свою долю рынка, получат меньше глобальных инвестиций и будут расти значительно медленнее», - отметил он.

По словам Чимяо Фана, наша страна имеет большой нереализованный потенциал, в том числе треть мирового чернозема, выгодное географическое расположение, достаточно большой внутренний рынок и вполне развитую инфраструктуру и индустриальную базу. «Абсолютно ясно то, что до сих пор Украина не смогла реализовать аспекты своего потенциала, обернуть имеющиеся выгоды в конкурентоспособность», - сказал представитель Всемирного банка.

В то же время, он напомнил об ухудшении макроэкономической ситуации, что негативно сказывается на инвестиционном климате. «Мы имеем 5 кварталов подряд отрицательного роста, фискальный дефицит почти 7% ВВП и почти 8% дефицита текущего счета, и с этим нужно что-то делать», - отметил Чимяо Фан.

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Как сообщал УНИАН, Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112-го места. По итогам аналогичного рейтинга в 2013 году Украина занимала 137-е место, но эта оценка была понижена до 140-го места в связи с включением в рейтинг 4 новых стран.

В то же время, по информации Всемирного банка, результаты рейтинга Doing Business показывают, что Украина внедрила больше реформ, чем любая другая страна в мире, но надо сделать значительно больше, поскольку Украина занимает 112-е место в рейтинге, а это ниже Польши, Венгрии, Беларуси, Румынии, Молдовы и России.