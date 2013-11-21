Кабмин обсудит повышение тарифов, замораживание зарплат и субсидий

Международный валютный фонд по-прежнему требует повышения цены на газ и тарифов на 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Вчера я получил письмо от МВФ. И хочу процитировать несколько положений на языке оригинала. Условия: повышение цены на газ и тарифов для населения приблизительно на 40%, обязательства замораживания базовой, минимальной, общеноминальной заработной платы на текущем уровне, существенное сокращение расходов бюджета, снижение субсидий в энергетике, постепенное свертывание освобождения НДС для сельского хозяйства и др. отраслей и прочие условия», - зачитал Азаров.

«Я хочу спросить у наших оппонентов: вас устраивают такие условия?.. Министры и члены Кабмина поддерживают эти условия? Мы обсудим этот вопрос попозже», - отметил премьер.

При этом он подчеркнул, что такие меры необходимы «для получения кредитов МВФ, чтобы выполнять финансовые обязательства перед самим же Фондом».

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