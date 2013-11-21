Кабмин обсудит требование МВФ о повышении коммунальных тарифов

Кабинет министров Украины намерен обсудить требование ключевого кредитора страны — Международного валютного фонда о повышении цены на газ и коммунальных тарифов для населения на 40%, заявил на заседании правительства премьер-министр Николай Азаров.

«Вчера я получил письмо от МВФ. И хочу процитировать несколько положений на языке оригинала. Условия: повышение цены на газ и тарифов для населения приблизительно на 40%, обязательства замораживания базовой, минимальной, общеноминальной заработной платы на текущем уровне, существенное сокращение расходов бюджета, снижение субсидий в энергетике, постепенное свертывание освобождения от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - сказал Азаров.

«Я хочу спросить у наших оппонентов: вас устраивают такие условия?.. Министры и члены Кабмина поддерживают эти условия? Мы обсудим этот вопрос попозже», - заявил премьер.

При этом он отметил, что такие меры необходимы «для получения кредитов МВФ, чтобы выполнять финансовые обязательства перед самим же Фондом».

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в официальном заявлении по итогам работы миссии в Украине в октябре текущего года сообщил о намерениях продолжить технические консультации с правительством Украины, в рамках которых будет разработан пакет мероприятий для разрешения всех вызовов, которые стоят перед Украиной.

По мнению миссии МВФ, чтобы ликвидировать слабые звенья и восстановить экономический рост, необходимо принять комплекс мер.

По информации Министерства финансов Украины, в настоящее время сотрудничество Украины с Международным валютным фондом сконцентрировано в области технических консультаций, в связи с завершением срока действия последней программы «стенд-бай», и последняя миссия не занималась вопросами возобновления кредитования со стороны МВФ.

В то же время, ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявлял, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.