Азаров надеется, что вчерашнее заседание СНГ станет "поворотным"

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что заседание глав правительств СНГ, которое прошло 20 ноября в Санкт-Петербурге, станет поворотным в развитии торгово-экономических отношений стран содружества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

«Я надеюсь, что вчерашнее заседание станет поворотным для активизации потенциала развития, который содержится в соглашении о зоне свободной торговли, поскольку все осознали и ощутили на практике, что в условиях длительной мировой рецессии создавать новые барьеры внутри СНГ абсолютно неправильно и недопустимо», - сказал Азаров.

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Он отметил как достижение вчерашнего саммита - договоренности о поэтапной отмене пошлин, действующих между странами СНГ, договоренность о продолжении работы по подготовке соглашения о доступе к трубопроводному транспорту и соглашения о свободной торговле услугами в рамках СНГ.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Азаров заявил, что Украина готовится к подписанию соглашения о доступе к трубопроводному транспорту стран СНГ в мае 2014 года - на следующем заседании глав правительств СНГ.

20 ноября Азаров сказал, что соглашение о свободной торговле услугами в рамках СНГ, а также соглашение о доступе к трубопроводному транспорту должны быть подписаны в 2014 году.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина и Россия продолжат переговоры по прокачке по российским трубопроводам, газа закупаемого в Туркменистане для Украины, несмотря на определенные сложности и разногласия сторон.