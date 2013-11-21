Азаров обещает сделать проект бюджета-2014 реалистичным и сбалансированным

Показатели проекта государственного бюджета на 2014 год должны быть, прежде всего, реалистичными и сбалансированными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание Кабинета министров, сказал премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Правительство рассмотрит вопрос коррекции прогнозных макропоказателей на 2014 год, чтобы подготовить максимально сбалансированный проект государственного бюджета», - отметил премьер.

По словам Азарова, обнародованные Госстатом сведения свидетельствуют, что Кабмин должен скорректировать макроэкономические показатели с учетом подготовки проекта бюджета на следующий год.

«Мы должны определить абсолютно реалистичные показатели бюджета 2014 года и войти в новый год с утвержденным финансовым планом государства, так как сбалансированный бюджет является определяющим инструментом исправления экономической ситуации», - отметил он.

Премьер подчеркнул, что необходимо принять меры для улучшения показателей промышленного производства.

«Прежде всего, это зависит от рынков сбыта и цен на отечественную промышленную продукцию. К сожалению, мы имеем сокращение на мировых рынках, России и Азии. Так, в этом году экспорт товаров в Россию уменьшился на 2 млрд долларов. Экспорт товаров в страны Азии уменьшился на 10%. Есть сокращение поставок в Израиль на 12%, в Корею - на 65%, Индию – 15,6%, Индонезию – на 31,4%», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в Санкт-Петербурге во время пресс-конференции Азаров заявил, что Кабмин Украины рассмотрит проект государственного бюджета Украины на 2014 год на своем заседании 27 ноября.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что проект государственного бюджета на 2014 год Кабмин подаст в парламент не раньше 29 ноября.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Владимир Рыбак возвратил его Кабинету министров на доработку.

Первоначальный проект закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» предусматривал рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.