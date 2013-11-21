Аналитики прогнозируют снижение цен на золото до минимального уровня с 2010 года

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение цен на физическое золото в 2014 году до 1050 долларов за тройскую унцию - минимального уровня с 2010 года, следует из аналитического обзора компании, передает ИТАР-ТАСС.

В ходе торгов 20 ноября цена тройской унции золото упала до минимума с июля - 1241 долларов - после публикации протоколов заседания ФРС США, из которых следует, что американский Центробанк может в скором времени начать сворачивание программы количественного смягчения при сохранении положительной тенденции в экономике.

На этом фоне сегодня доллар укрепляется к евро, иене, франку, фунту стерлингов и рублю.

Несмотря на рост рисков снижения котировок на энергоносители в следующем году, аналитики Goldman Sachs отмечают, что цена на нефть останется вблизи текущих уровней. Цена баррели нефти марки Brent на конец 2014 года ожидается на уровне 105 долларов, против текущей котировки в 108,03 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти может оказать недостаточно быстрый рост китайской экономики. Опубликованные сегодня данные HSBC по индексу промышленного производства в КНР за ноябрь показали замедление и оказались хуже ожиданий (50,4 пункта против ожидания в 50,8 пункта).