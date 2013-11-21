МВФ: ассоциация с ЕС не гарантирует возобновления финансирования Украины

Подписание соглашения об ассоциации с ЕС не гарантирует возобновления финансирования со стороны Международного валютного фонда, сообщил журналистам глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше на инвестиционном форуме в Киеве.

«Нет связи между подписанием соглашения об ассоциации и программой с МВФ. Я хочу подчеркнуть, что это неправильные ожидания, которые нужно исключить», - сказал Жером Ваше.

В то же время представитель МВФ напомнил о рисках, с которыми столкнется Украина, если откладывать внедрение рекомендаций МВФ. «Существует необходимость полномасштабной политики реформирования. Что касается нашей политики, мы довольно постоянны и смотрим сквозь призму дисбалансов», - отметил Ваше и напомнил о рекомендациях по итогам последней миссии по обеспечению гибкого обменного курса, снижению фискального дефицита, в том числе в результате повышения тарифов на газ, и реформированию финансового сектора.

«Правительство работает над выработкой предложения о реформировании политики, которая будет ответом на эти вопросы», - резюмировал глава представительства МВФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в официальном заявлении по итогам работы миссии в Украине в октябре текущего года сообщил о намерениях продолжить технические консультации с правительством Украины, в рамках которых будет разработан пакет мероприятий для разрешения всех вызовов, которые стоят перед Украиной.

По мнению миссии МВФ, чтобы ликвидировать слабые звенья и восстановить экономический рост, необходимо принять меры по обеспечению «роста гибкости обменного курса, дополненные политикой по укреплению финансового сектора, амбициозные усилия по консолидации фискальной ситуации, повышение внутренних тарифов на энергоресурсы, а также реализацию комплексных структурных реформ, направленных на улучшение бизнес-климата и поддержку экономического роста».

По информации Министерства финансов Украины, в настоящее время сотрудничество Украины с Международным валютным фондом сконцентрировано в области технических консультаций, в связи с завершением срока действия последней программы «стенд-бай», и последняя миссия не занималась вопросами возобновления кредитования со стороны МВФ.

В то же время, ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявлял, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

Напомним, Украина планирует подписать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе 29 ноября. В настоящее время у экспертов нет полной уверенности, что соглашение будет подписано.