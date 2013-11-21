Рост деловой активности еврозоны замедлился в ноябре

Рост деловой активности продолжает замедляться в ноябре, а это вызывает сомнения в том, что экономика сможет показать рост в четвертом квартале.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам, характеризующий деловую активность, снизился в ноябре до 51,5 пункта, по сравнению с 51,9 пункта. Об этом свидетельствует исследование Markit, передают Вести.ru.

Если показатель выше 50 пунктов, это говорит о росте активности.

Замедление темпов роста активности обусловлено падением активности во Франции. Хотя в Германии активность выросла, новые данные могут свидетельствовать о том, что экономика еврозоны может вновь вернуться к рецессии.

Данные совпали с ожиданиями экономистов, опрошенных Wall Street Journal.

Новые заказы постепенно растут, что будет оказывать поддержку в ближайшие месяцы, но ситуация с занятостью продолжает ухудшаться, соответствующий подындекс снижается 23-й месяц подряд.

"Похоже, что импульс снова исчезает", - говорит главный экономист Markit Крис Уильямсон.

Эксперты Еврокомиссии ожидают роста ВВП еврозоны в следующем году на уровне 1,1%, безработица в регионе останется на рекордно высоком уровне в 12,2% до 2015 г. Годовая инфляция в 17 странах валютного блока ожидается на уровне 1,5% в 2013 и 2014 гг. В 2015 г., как ожидается, показатель упадет до 1,4%.