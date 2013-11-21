Россия и Италия создадут совместный инвестфонд объемом 1 млрд евро

Российско-итальянский инвестфонд объемом один миллиард евро будет создан в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Италию 25-26 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.

Соответствующий документ будет подписан по итогам межгосконсультаций. "Стимулировать взаимные потоки капиталов призван российско-итальянский инвестфонд размером в один миллиард евро. Его создание предусмотрено меморандумом между Российским фондом прямых инвестиций и Итальянским стратегическим фондом", - сказал Ушаков.

По его словам, в преддверии визита Путина в Италию в проработке находятся порядка десяти документов по линии МВД, Минздрава, Минкомсвязи, Минтруда и Минкультуры. Планируется заключение около 15 контрактов между российскими и итальянскими энергетическими, промышлен­ными, транспортными предприятиями и банками. Речь, в частности, идет о Внешэкономбанке и Роснефти -1,11%.

"Италия прочно удерживает лидирующие позиции среди крупнейших внешнеторговых партнеров России (4-е место - после Китая, Нидерландов, Германии)", - отметил помощник президента. Объем товарооборота в 2012 году составил 45,8 миллиардов долларов. В январе-сентябре он увеличился на 24%.

"В первом полугодии 2013 года объём накопленных итальянских капиталовложений в России составил 943 миллиона долларов", - сообщил Ушаков, уточнив, что российские компании за тот же период вложили 428 миллионов долларов в экономику Италии.