Греция рассмотрит бюджет без согласия "тройки"

Правительство Греции внесло проект бюджета на 2014 г. на рассмотрение парламента, при этом кабинет не пришел к соглашению с международными кредиторами относительно необходимых мер для достижения целевых мер по бюджету.

Финансовая система Греции зависит от миллиардов евро, выданных в качестве кредита другими европейскими государствами и МВФ.

Министр финансов страны Яннис Стурнарас представил проект бюджета в четверг утром, 21 ноября.

Инспекторы из Международного валютного фонда, Европейской комиссии и Европейского центрального банка, известных под общим названием "тройки", вступили в конфронтацию с правительством Греции по вопросу введения ряда ограничительных мер, в том числе потери права выкупа закладной.

Представители "тройки" уехали из Греции 21 ноября, но должны вернуться в декабре для очередного этапа переговоров.

Финансовая система Греции зависит от миллиардов евро, выданных в качестве кредита другими европейскими государствами и МВФ начиная с мая 2010 г.

В свою очередь страна должна кардинально реформировать свою систему и ввести ряд жестких мер.

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