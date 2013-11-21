В Германии введут всеобщую минимальную зарплату

Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась ввести в стране обязательный всеобщий уровень минимальной зарплаты, который в настоящее время не определен, пишет Лента.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Заявление Меркель, которая возглавляет правоцентристский союз ХДС/ХСС, связано с переговорами о создании парламентской коалиции с социал-демократами. Всеобщая минимальная зарплата была одним из их предвыборных обещаний перед выборами в сентябре 2013 года. Ранее Меркель и ее сторонники выступали последовательными противниками введения в ФРГ всеобщего минимального уровня оплаты труда.

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Социал-демократы настаивают на том, чтобы в Германии минимальная оплата труда была установлена на уровне 8,50 евро в час. Блок ХСС/ХДС не согласен с общенациональными ограничениями. Вместо этого консерваторы поддерживают локальные соглашения работодателей с сотрудниками в рамках одной отрасли и региона. Предложение социал-демократов, по словам их оппонентов, приведет к потере конкурентоспособности средних и мелких предприятий.

Минимальные размеры оплаты труда установлены во многих государствах мира. В Евросоюзе у 21 из 27 государств есть законы, в том или ином виде устанавливающие минимальный размер оплаты труда. Наименьший порог установлен в Болгарии — 159 евро в месяц, в то время как самая высокая минимальная месячная зарплата в Люксембурге — 1874 евро. Экономисты спорят об эффективности законодательной установки фиксированного минимального уровня зарплат.